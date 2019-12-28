Поиск

Боевой лазер "Пересвет" приспособят для авиации

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В РоссииПутин заявил, что работа над "супероружием" идет по плануПутин заявил, что работа над "супероружием" идет по плануЧитать подробнее

"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В данный момент комплексы "Пересвет" используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов.

Как сообщил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, данные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.

О боевом лазере "Пересвет" рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Как сообщалось, с 1 декабря 2018 года комплексы заступили на опытно-боевое дежурство.

В Минобороны РФ в феврале заявляли, что "лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения". Официально сообщалось, что "Пересвет" уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

"Пересвет" способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками, сообщало Минобороны РФ год назад.

Минобороны РФ Алексей Криворучко Пересвет

Новости по теме

Новости

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

В Минобороны сообщили о начале серийных поставок систем С-500 в 2025 году

СКР возбудил дело о минометном обстреле Горловки украинскими военными 25 декабря

Захарова заявила, что 2020 год на международной арене пройдет под знаком выборов в США

Захарова заявила, что 2020 год на международной арене пройдет под знаком выборов в США

Два человека погибли при пожаре на Восточно-Таркосалинском месторождении на Ямале

Осудили четырех фигурантов дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге

Новак рассказал, каким судном можно будет достроить "Северный поток 2"

Что произошло за день: пятница, 27 декабря

Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Финансовый директор Domino's Pizza погиб в результате несчастного случая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');