Боевой лазер "Пересвет" приспособят для авиации

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В данный момент комплексы "Пересвет" используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов.

Как сообщил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, данные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.

О боевом лазере "Пересвет" рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Как сообщалось, с 1 декабря 2018 года комплексы заступили на опытно-боевое дежурство.

В Минобороны РФ в феврале заявляли, что "лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения". Официально сообщалось, что "Пересвет" уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

"Пересвет" способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками, сообщало Минобороны РФ год назад.