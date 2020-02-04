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Полковника Захарченко поместили в ШИЗО на пять суток

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко поместили в мордовской ИК-5 в штрафной изолятор на пять суток за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщили в региональном УФСИН.

В январе управление сообщило, не называя имен, что 9 января между Захарченко и еще одним осужденным произошел конфликт "на почве личных неприязненных ощущений", конфликт перерос в драку. Дравшихся разняли. В связи с конфликтом провели проверку.

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) отбывает 12,5 года лишения свободы за получение особо крупной взятки и попытки помешать правосудию. После его задержания в 2016 году в квартире его родственницы при обыске нашли наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. Вину он не признал, а возбужденные против него уголовные дела называл фейковыми.

ФСИН Мордовия Дмитрий Захарченко МВД

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