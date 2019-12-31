Глава службы безопасности предприятия Procter&Gamble под Тулой стал фигурантом дела

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в Тульской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела службы безопасности ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск", подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Тульской области по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По версии следствия, в декабре подозреваемый сообщил директору ООО "ЦентрТехСтрой", с которым у ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" был заключен договор на строительство, о проведении служебной проверки по нарушениям на предприятии. После чего, пригрозив расторжением договорных отношений, он потребовал за прекращение служебной проверки 2,5 млн рублей.

После получения 1,9 млн рублей подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Американская компания Procter&Gamble имеет в Новомосковске Тульской области одно из крупнейших в Европе предприятий по производству бытовой химии и продукции личной гигиены.