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Главврача крымской больницы заподозрили в вымогательстве взятки в 755 тыс. руб.

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Главный врач Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревается в получении взятки, сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по республике Ольга Постнова.

Медик вымогал взятку в 755 тысяч рублей у некой компании за "общее покровительство" при выполнении государственного контракта, сказала Постнова журналистам в четверг.

Преступление было выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Крыму и региональным управлением ФСБ. После получения части суммы взятки главврач был задержан представителями этих ведомств. Возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженном с вымогательством (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).

Ленинский район - самый большой по площади в Крыму.

Ольга Постнова СКР Крым

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