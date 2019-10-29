Арест всех фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском признан законным

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд оставил в силе решение об аресте начальника участка золотодобывающей артели "Сисим" Андрея Еганова, горного мастера артели Евгения Александрова и ее генерального директора Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых, мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений.

21 октября железнодорожный районный суд Красноярска ранее удовлетворил ходатайство следствия об аресте Еганова, Александрова и Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамбы.

Рано утром 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

В результате 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в рамках которого были задержаны трое фигурантов.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".