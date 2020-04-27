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Найдено тело работника прииска в Красноярском крае, пропавшего осенью при прорыве дамб

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело одного из сотрудников ООО "Сисим" в Красноярском крае, пропавшего в октябре прошлого года во время прорыва дамб на золотодобывающем участке, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

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"В Курагинском районе обнаружено тело пропавшего в прошлом году сотрудника золотодобывающего предприятия. В дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что на реке Сисим в 40 км ниже по течению реки от участка "Сейба" обнаружено тело мужчины... Личность погибшего идентифицирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов Д.А. 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

19 октября прошлого года года в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба разрушился каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. 17 человек погибли, 28 пострадали. Трое считались пропавшими без вести, их активные поиски продолжались в прошлом году до наступления морозов.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, а также начальник участка и горный мастер.

Красноярский край

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