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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Что произошло за день: суббота, 11 января

Подробности ошибки иранских военных, переговоры Путина и Меркель в Москве, а также назначение нового султана Омана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оператор, сбивший украинский лайнер в Тегеране, принял его за крылатую ракету. Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции подчеркнул, что у совершившего ошибку военного было десять секунд на принятие решения, он не дождался подтверждения угрозы. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал полного и открытого расследования катастрофы. В "Международных авиалиниях Украины" рассказали, что рейс не был перенесен, так как не было сигналов о рисках.

- Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Москве. В ходе пресс-конференции по итогам встречи канцлер Германии выразила поддержку проекту "Северный поток 2", а президент РФ рассказал о грядущем перемирии в Ливии и отметил, что российские граждане, которые могут находиться в стране, не представляют там интересы России. Стороны также выступили за сохранение СВПД по ядерной программе Ирана и выполнение минских соглашений.

- В Абхазии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе расследования планируется установить организаторов и участников акции 9 января, включая иностранцев, а также вычислить похитителей оружия из здания администрации президента. Между тем ЦИК объявит о дате проведения новых выборов 13 января. Действующий президент Рауль Хаджимба заявил, что продолжает исполнять обязанности и может принять участие в повторных выборах.

- В Омане назначен новый султан. Им стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, возглавлявший министерство культуры султаната. О смерти его предшественника Кабуса бен Саида, правившего 50 лет, стало известно в ночь на субботу. Ему было 79 лет.

- Российским школам разрешат отказаться от оценок в аттестатах по ИЗО, музыке и физкультуре. Министр просвещения РФ Ольга Васильева пояснила, что по этим предметам предлагается ставить итоговую оценку в формате "зачет"/"незачет", но решение останется за школой.

- Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вышел в лидеры на выборах. По итогам подсчета голосов в 70% округов Цай Инвэнь набрал 58% голосов, а его основной конкурент Хань Гоюй от партии Гоминьдан - 38% голосов.

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