Поиск

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Он умер в Детройте

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"
Режиссер Константин Бромберг
Фото: "Дом кино"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи". Об этом в фейсбуке сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

Бромберг умер в Детройте 10 января. По словам Идова, он жил там с 1990-х годов, но уже не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

В частности, он снял "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков "Ералаша".

В 1980 году вышел фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера "Чародеев" по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.

Хроника 05 января 2019 года – 13 января 2020 годаУмершие знаменитости
Константин Бромберг Михаил Идов Детройт Харьков США Москва Чародеи Приключения Электроника

Новости по теме

Новости

Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Счетная палата назвала регионы с угрозой скорого исчерпания мощностей свалок

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта "Экология"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Путин и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Ливии по телефону

Пятерых госпитализировали после взрыва на заводе под Белгородом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');