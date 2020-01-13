Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Он умер в Детройте

Режиссер Константин Бромберг Фото: "Дом кино"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи". Об этом в фейсбуке сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

Бромберг умер в Детройте 10 января. По словам Идова, он жил там с 1990-х годов, но уже не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

В частности, он снял "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков "Ералаша".

В 1980 году вышел фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера "Чародеев" по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.