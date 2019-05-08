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Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов
Евгений Крылатов
Фото: ТАСС, Виктор Великжанин

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Автор музыки к мультфильмам "Умка" и "Простоквашино", фильму "Приключения Электроника" композитор Евгений Крылатов ушел из жизни на 86-м году.

"Евгений Павлович скончался сегодня утром в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в среду.

В Союзе композиторов также подтвердили эту информацию.

Народный артист РФ Евгений Крылатов родился в 1934 году. Является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

Написал музыку к мультипликационным фильмам "Умка", "Дед Мороз и лето", "Трое из Простоквашино", а также кинокартинам "Смятение чувств", "С любимыми не расставайтесь", "Достояние республики", "Чародеи", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего" и другим.

В частности, среди его работ - "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далёко" и другие.

Крылатов сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Юрием Энтиным и другими.

Является лауреатом государственной премии СССР, обладателем Ордена Почета и других наград.

Евгений Крылатов

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