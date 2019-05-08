Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Автор музыки к мультфильмам "Умка" и "Простоквашино", фильму "Приключения Электроника" композитор Евгений Крылатов ушел из жизни на 86-м году.
"Евгений Павлович скончался сегодня утром в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в среду.
В Союзе композиторов также подтвердили эту информацию.
Народный артист РФ Евгений Крылатов родился в 1934 году. Является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.
Написал музыку к мультипликационным фильмам "Умка", "Дед Мороз и лето", "Трое из Простоквашино", а также кинокартинам "Смятение чувств", "С любимыми не расставайтесь", "Достояние республики", "Чародеи", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего" и другим.
В частности, среди его работ - "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далёко" и другие.
Крылатов сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Юрием Энтиным и другими.
Является лауреатом государственной премии СССР, обладателем Ордена Почета и других наград.