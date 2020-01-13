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Бывшая жена Орхана Джемала назвала неубедительной версию о его убийстве ради ограбления

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко нашла неубедительной версию Следственного комитета, по которой российских журналистов летом 2018 года убили в Центральноафриканской Республике ради ограбления. Она отметила, что никаких доказательств в пользу этой версии не было предъявлено.

12 января зампредседателя Следственного комитета Игорь Красноа заявил "Коммерсанту", что мотив убийства Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко установлен. По его словам, на россиян напали с целью грабежа жители ЦАР или ближайших стран, которые регулярно совершали в том регионе тяжкие преступления.

Гордиенко сказала, что эта версия ее опечалила, поскольку была представлена без доказательств.

"Генерал-лейтенант Краснов не представил ничего, кроме абсолютно голословных и ничем не подкрепленных за почти полтора года слов. То же самое они писали в пресс-релизе чуть больше года назад", - сказала она "Интерфаксу".

По ее словам, следователям передавали материалы расследования, которое провели коллеги погибших из центра "Досье", но в СК перепроверять эти данные не стали.

Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились в ЦАР собирать материалы о деятельности в этой стране бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Они прибыли в страну не официально, не связываясь с российскими дипломатами, а "фиксер" Мартин, который должен был их принять на месте, перестал выходить на связь. 30 июля они пропали, выехав из города Сибю вечером, в небезопасное время. Их водитель спасся после нападения, а они были убиты. Центр "Досье", расследовавший их гибель, указывал, что водитель был агентом местной жандармерии и что сотрудник жандармерии следил за россиянами с момента их прибытия.

Орхан Джемаль СКР Игорь Краснов Ирина Гордиенко ЦАР Александр Расторгуев Кирилл Радченко Михаил Ходорковский

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