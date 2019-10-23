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Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов
Мемориал у Центрального дома журналиста в память об убитых в ЦАР журналистах Орхане Джемале, Кирилле Радченко и Александре Расторгуеве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и Центрально-Африканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Стороны намерены довести это расследование до конца, установить виновных", - добавил он.

Трое россиян поехали в ЦАР собирать материалы для расследования о возможном присутствии в этой стране бойцов российских частных военных компаний. Их убили 31 июля 2018 года. Поездку организовал Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Убийство расследуют Генпрокуратура ЦАР, российский Следственный комитет, а также расследовательи центра "Досье" Михаила Ходорковского.

В августе 2019 года российский МИД сообщил о значительном продвижении расследования, а также о передаче СКР личных вещей убитых, которые год хранились в российском посольстве в ЦАР. В ведомстве также напомнили, что Джемаля, Расторгуева и Радченко отправили в ЦАР работать по туристическим визам, не связали их с российским дипломатами и не учли предупреждения Москвы о нежелательности выезда из столицы страны и поездок в ЦАР вообще в связи с борьбой вооруженных группировок.

В центре "Досье" считают, что российское следствие мало сделало для установления причин гибели группы и не интересовалось наработками неофициальных расследователей.

ЦАР Владимир Путин Фостен Арканж Туадера Орхан Джемаль Кирилл Радченко Александр Расторгуев

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