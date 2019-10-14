Мосгорсуд приобщил к делу Котова подписи 182 священников в его поддержку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приобщил к делу активиста Константина Котова, осужденного по "дадинской статье" открытое письмо в его поддержку с подписями 182 священников РПЦ. Это решение приняла судья Нина Шарапова. Приобщить подписи к делу просила защита Котова.

Также суд приобщил к делу заключение Совета по правам человека при президенте по приговору, который просил приговор отменить как противоречащий заключению Конституционного суда по "дадинской статье". Об этом сообщила член СПЧ Екатерина Шульман, которая пришла на заседание.

Она добавила, что к делу по просьбе защиты приобщена петиция за отмену "дадинской статьи", которую на 14:50 14 октября подписали больше 109 500 человек.

Кроме Шульман, поддержать Котова в Мосгорсуд пришли правозащитник Лев Пономарев и оппозиционер, соратник Алексея Навального Николай Ляскин и обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова.

Тверской суд 5 сентября приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по статье 212.1 УК, которая вводит уголовную ответственность за несколько административных нарушений на митингах. В последний раз активиста задержали 10 августа, в день согласованной акции за честные выборы в Мосгордуму.

В суде свидетели обвинения, среди которых было 13 полицейских, заявили, что Котов активно участвовал в несогласованной части акции, кричал лозунги и давал интервью. Свидетели защиты утверждали, что ничего этого подсудимый не делал, а телеканал "Дождь" нашел видео задержания Котова и сообщил, что активиста задержали через полминуты после выхода из метро.

Приговор был обжалован. Интересы Котова представляют 12 адвокатов, с каждым из которых было заключено соглашение на 212 рублей 10 копеек, по номеру "дадинской статьи".

Активист Ильдар Дадин в 2015 году стал первым осужденным по статье 212.1 УК. Он успел провести некоторое время в колонии, где жаловался на пытки, а затем его дело пересмотрели и приговор отменили.

В феврале 2017 года Конституционный суд допустил применение статьи 212.1 только после ее доработки. Суд считает, что "что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния" и возможна только в случае нанесения существенного вреда конституционно охраняемым ценностям и при наличии у человека злого умысла.