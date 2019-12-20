Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов пожаловался в КС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд принял на предварительное изучение жалобу фигуранта "дела 27 июля" Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии по так называемой "дадинской статье" за неоднократные нарушения на митингах. Информация о жалобе появилась в базе обращений КС.

Что именно оспаривает заявитель, не уточняется.

Котова задержали на несогласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сообщалось, что он не выполнял законные требования силовиков о прекращении противоправной деятельности. Вскоре стало известно, что ему решили вменить статью 212 УК, поскольку в течение 180 дней до этого задержания его не раз привлекали к административной ответственности за нарушения на акциях.

Тверской суд Москвы 5 сентября приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Мосгорсуд подтвердил этот приговор. В Мосгорсуде Котова представляли 13 адвокатов, с каждым из которых было заключено соглашение на 212 рублей 10 копеек. Котов вину не признал и говорил в суде, что в основу обвинений легли ложные показания силовиков.

Первым осужденным по 212-й статье стал активист Ильдар Дадин. Котов стал вторым. Дадина суды оправдали после того, как он успел провести некоторое время в колонии.

После большой пресс-конференции 19 декабря журналисты попросили президента посмотреть дело Котова. Владимир Путин согласился, но напомнил, что "во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода и что "во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают, и ответственность с административной переходит на уголовную".

В феврале 2017 года Конституционный суд допустил применение статьи 212.1 только после ее доработки. Суд указал, что "что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния" и возможна только в случае нанесения существенного вреда конституционно охраняемым ценностям и при наличии у человека злого умысла.