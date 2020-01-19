Активист Константин Котов получил выговор в колонии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Активист Константин Котов, осужденный по "дадинской статье", получил в колонии выговор за то, что надел перчатки другого заключенного, сообщает в воскресенье правозащитный фонд "Общественный вердикт".

"Котов, который осужден на четыре года колонии за то, что несколько раз выходил на мирные протесты и находится сейчас в ИК-2 города Покров Владимирской области, получил первое взыскание", - сказали в фонде.

По его данным, администрация учреждения объявила Котову выговор "за то, что он надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключенный". Как пояснили правозащитники, "Котову на тот момент свои перчатки еще не выдали".

"Следующее взыскание за любое, даже такое же незначительное нарушение, может окончиться для Котова водворением в ШИЗО (штрафной изолятор - ИФ) или отказом в последующем предоставлении условно-досрочного освобождения", - подчеркнули в фонде.

Там добавили, что Котов просил пригласить для консультации перед дисциплинарной комиссией своего адвоката Марию Эйсмонт, однако руководство колонии отказало, "хотя это незаконно".

"В ШИЗО заключенные лишены права получать передачи, встречаться с родственниками, - добавили правозащитники, - условия содержания в штрафном изоляторе суровее, чем в колонии".

Дело Котова

В сентябре прошлого года Константин Котов был приговорен Тверским судом Москвы к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ).

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым.

В поддержку Котова была развернута широкая общественная компания. В апелляционной инстанции интересы активиста защищали более десяти адвокатов.