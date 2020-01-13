Более 40 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз о "минировании" в 2020 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - С начала года анонимы сообщали о "минировании" порядка 2,5 тыс. объектов в Москве, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией; по данным собеседника агентства, в этом году из-за действий "телефонных террористов" были эвакуированы более 40 тысяч человек.

"После новогодних праздников первые угрозы стали поступать 8 января. Сообщения о якобы заложенных устройствах в этот день поступили в адрес порядка 100 образовательных учреждений Москвы. Эвакуация не проводилась, поскольку 8 января было не учебным днем", - рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, 9 и 10 января для проверки поступавших анонимных сигналов пришлось эвакуировать более 40 тыс. человек. По информации источников агентства, с 28 ноября 2019 года, когда в Москве началась волна лжеминирований, в городе в общей сложности пришлось эвакуировать порядка 1,1 млн человек. Многие объекты "минировали" неоднократно, в частности, храм Христа Спасителя - девять раз.

Пик угроз пришелся на 19 декабря, когда правоохранительным органам и экстренным службам пришлось проверить не менее 1 тыс. московских объектов, количество эвакуированных тогда приблизилось к 170 тыс. человек. Ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Главной мишенью злоумышленников в Москве были районные суды, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, вокзалы и аэропорты, станции метро.