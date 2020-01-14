Ходорковский назвал решение ЕСПЧ точкой в "деле ЮКОСа"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что ЕСПЧ поставил "важную точку" в в международной уголовно-правовой оценке "дела ЮКОСа", признав, что действия власти в отношении акционеров и менеджеров компании не были "справедливым судом". Он написал это в фейсбуке.

Страсбургский суд 14 января признал нарушение прав Ходорковского и бывшего главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева на справедливое судебное разбирательство в связи со "вторым делом ЮКОСа", но не признал их преследование политически мотивированным.

Бизнесмен признал, что сам не до конца уверен в том, что стал фигурантом уголовных дел только по политическим мотивам, а не из-за желания отнять у него компанию.

"Для всех нас важно иное: если мы хотим жить в нормальном, правовом государстве, если мы хотим безопасности, а не силового беспредела, то мы обязаны защищать конституционное право каждого считаться невиновным, пока его вина не будет доказана в настоящем судебном процессе", - добавил он.

По словам Ходорковского, теперь осталось добиться восстановления нарушенных прав. Главной задачей он считает добиться освобождения бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, который сидит в колонии уже 16 лет.

Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар сообщил "Интерфаксу", что они ожидают подробных комментариев юристов, когда те детально изучат текст решения ЕСПЧ. Это решение дает Ходорковскому и Лебедеву возможность оспорить приговор по "втрому делу ЮКОСа" в Верховном суде.

Защита позднее примет решение о возможном обращении в Верховный суд, сказал адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.

"На основании того, что понятно из резолютивной части мы получили полное подтверждение позиции защиты, что во втором процессе (Ходорковский и Лебедев. - ИФ.) были обвинены и осуждены за деяния, не являющиеся преступными по российским законам (7 статья Конвенции). Очень существенная дискриминация была, имело место грубейшее нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В этой части мы удовлетворены решением", - сказал адвокат.

Ходорковский и Лебедев были арестованы в 2003 году. По "первому делу ЮКОСа" они были приговорены в 2005 году к девяти годам колонии за мошенничество и неуплату налогов. В конце 2010 года они получили по 14 лет за хищение нефти и отмывание по "второму делу ЮКОСа", позднее им сроки снизили до 11 лет. В конце 2013 года обоих освободили, поскольку президент Владимир Путин решил их помиловать.

Пичугин в 2007 году получил пожизненный срок по обвинению в организации убийств и покушений. ЕСПЧ дважды приходил к выводу, что в российских судах было нарушено его право на справедливое рассмотрение его дел.