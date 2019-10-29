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Координатора "Открытой России" в Москве вызвали на допрос по "делу ЮКОСа"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Москве трех человек, связанных с движением "Открытая Россия", вызвали на допрос по "делу ЮКОСа", сообщила координатор организации Татьяна Усманова.

По ее словам, сначала ее несколько раз приглашали на допрос по телефону и называли номер дела. Затем ей прислали по почте повестку с вызовом на допрос 30 октября.

В фейсбуке Усманова опубликовала фотографию "шапки" повестки и отметила, что дело касается событий 1994 года, когда она еще "ходила в начальные классы школы".

"Вызов на допрос даже в качестве свидетеля я расцениваю как давление и угрозы. Никто ведь всерьез не может подумать, что я в детстве не играла в куклы, а была воротилой в нефтяном бизнесе. Думаю, что говорить мы будем о делах настоящих, а все остальное - только повод", - написала она.

В 2015 и 2018 году в офисах "Открытой России" уже проводились обыски по так называемому "материнскому делу ЮКОСа", которое было возбуждено по факту причинения руководством ЮКОСа ущерба компании "Апатит" при ее приватизации в 1994 году.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, получивший два реальных срока по двум делам, связанным с компанией, создал сетевое движение "Открытая Россия" в 2016 году. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Лидеры российской "Открытой России" говорили, эти организации не имеют отношения к их движению, однако на несколько активистов завели дела об участии в работе нежелательных организаций.

Открытая Россия Москва Татьяна Усманова ЮКОС Михаил Ходорковский

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