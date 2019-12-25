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Источник спрогнозировал назначение начальником ингушского центра "Э" брата Элджаркиева

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центр противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД Ингушетии, как ожидается, возглавит Ислам Эльджаркиев, младший брат убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его данным, эта кандидатура еще рассматривается, ее согласовывают в МВД но назначение возможно в ближайшее время.

"Специально по этому вопросу он был вызван в Москву", - сказал источник.

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

До сих пор Ислам Эльджаркиев был начальником отдела службы собственной безопасности министерства внутренних дел республики.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по поводу назначения из официальных источников.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, который был врачом в одной из больниц в Москве, были застрелены 2 ноября в Москве. По подозрению в причастности к их убийству арестованы 12 человек. Мотивом покушения следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева. Предполагаемый исполнитель заказа Курейши Картоев покинул Россию.

23 декабря во этому делу в Назрани прошли обыски в торговом центре "Мархаба". Там проверили салоны сотовой связи, где мог приобрести сим-карту один из подозреваемых.

Ингушетия Центр Э МВД Ибрагим Эльджаркиев Абдулахмед Эльджаркиев Москва Басманный суд Курейша Картоев

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