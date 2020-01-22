Пост убитого в Москве главы ингушского центра "Э" занял его родной брат

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Младший брат убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева Ислам Эльджаркиев стал руководителем Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Приказ (о назначении Ислама Эльджаркиева - ИФ) уже подписан. В среду он пришел на работу и приступил к обязанностям в новой должности", - сказал собеседник агентства.

По его данным, новый руководитель одного из ключевых подразделений регионального МВД в последнее время занимал пост начальника отдела службы собственной безопасности министерства внутренних дел республики. Ислам младше Ибрагима Эльджаркиева на два года.

Источник отметил, что официальное представление нового начальника ингушского центра "Э" запланировано на ближайшую пятницу, 24 января, на заседании коллегии регионального МВД в Магасе с участием представителей главка министерства внутренних дел РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Дело об убийстве главы ингушского центра "Э"

Начальник ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его младший брат-медик Абдулахмед были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. Преступник выстрелил в них не менее десяти раз. В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября.

7 декабря Басманный суд Москвы отправил под арест шестерых задержанных по этому уголовному делу. Среди них бизнесмен Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев, а также Алихан Белхароев, Исе Накастоев и Али Картоев. Мера пресечения им была избрана до 6 февраля 2020 года.

По версии следствия, Хасан Полонкоев - предполагаемый руководитель ОПГ. Как сообщал "Интерфаксу" его адвокат Мурад Мусаев, Полонкоев обвиняется не в убийстве, а в покушении на полицейского годичной давности.

Кроме того, 18 ноября суд заочно арестовал Курейша Картоева - предполагаемого убийцу Эльджаркиева. Также под стражей находится Гелани Костоев, Ахмед Арапиев и Магомед-Гази Чаниев.

По данным источников "Интерфакса", 46-летний житель ингушского села Экажево, член общины баталхаджинцев Курейш Картоев по кличке "Коля" - основной фигурант дела об убийстве Эльджаркиева. Именно Картоева, который мог скрыться в Турции, следствие считает непосредственным исполнителем убийства полицейского, утверждают источники. Картоев объявлен в международный розыск.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Белхароева.

Несколько дней назад сотрудники ЦПЭ в рамках этого дела провели обыски в ингушском селе Сурхахи в доме Або Аушева - бывшего водителя-охранника убитого в конце декабря 2018 года правнука шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагима Белхороева.

В середине января 2020 года по подозрению в причастности к убийству задержаны еще двое жителей региона.