ЦИК выразил готовность провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.

"Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в среду.

Она пояснила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть обсужден с представителями гражданского общества.

"В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы", - сказала Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин в среду предложил провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ.

"Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Новость дополняется