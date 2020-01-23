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В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявила в четверг на заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, отвечая на соответствующие вопросы парламентариев.

Изменение Конституции

По словам Хабриевой, норма об индексации пенсий работающим пенсионерам находится в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции.

"В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом. Это означает, что не только повышается юридическая защита, но также стабильность социального стандарта, то есть соединяется обладание правом и социальным благом", - сказала сопредседатель рабочей группы.

Сейчас такого правила нет. Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года.

До последнего времени члены правительства РФ заявляли, что оно не готово принимать решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. "Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но сейчас этого вопроса в повестке дня нет", - говорила вице-премьер Татьяна Голикова в январе 2019 года. В октябре 2019 года Антон Дроздов, возглавлявший тогда Пенсионный фонд России, говорил, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, но таких ресурсов нет.

В четверг Госдума рассматривает внесенный президентом РФ проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" (№ 885214-7).

Проектом предлагаются изменения в положения 22 статей с третьей по восьмую глав Конституции в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции индексацию пенсий.

Хроника 15 – 23 января 2020 годаИзменение Конституции
Талия Хабриева

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