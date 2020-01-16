Володин назвал Мишустина человеком, "который сделал себя сам"
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представляя депутатам кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что это "человек, который сделал себя сам", сообщает думская пресс-служба.
"Со своей стороны говорю: перед нами человек, который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи", - добавил спикер.
Он также назвал Мишустина ответственным профессионалом с современным подходом к делу и напомнил о его "непростом пути в системе исполнительной власти".
"Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу", - заявил Володин.
Спикер рекомендовал палате "взвешенно" и ответственно подойти к вопросу о согласовании этого назначения.
Фракция "Единая Россия" кандидатуру Мишустина поддержала единогласно. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов еще в среду сказал, что фракция поддержит это назначение. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что его фракция пока не определилась. В КПРФ объявили, что при голосовании воздержатся.
Правительство ушло в отставку 15 января. Дмитрий Медведев и другие чиновники продолжат временно исполнять свои обязанности до новых назначений. Вечером президент Владимир Путин внес в Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
О Михаиле Мишустине
Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
В 1989-1992 годах - аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 - 1995 годах - директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG ("ОФГ Инвест").
6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.