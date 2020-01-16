Володин назвал Мишустина человеком, "который сделал себя сам"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представляя депутатам кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что это "человек, который сделал себя сам", сообщает думская пресс-служба.

"Со своей стороны говорю: перед нами человек, который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи", - добавил спикер.

Он также назвал Мишустина ответственным профессионалом с современным подходом к делу и напомнил о его "непростом пути в системе исполнительной власти".

"Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу", - заявил Володин.

Спикер рекомендовал палате "взвешенно" и ответственно подойти к вопросу о согласовании этого назначения.

Фракция "Единая Россия" кандидатуру Мишустина поддержала единогласно. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов еще в среду сказал, что фракция поддержит это назначение. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что его фракция пока не определилась. В КПРФ объявили, что при голосовании воздержатся.

Правительство ушло в отставку 15 января. Дмитрий Медведев и другие чиновники продолжат временно исполнять свои обязанности до новых назначений. Вечером президент Владимир Путин внес в Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.