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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

Володин назвал Мишустина человеком, "который сделал себя сам"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представляя депутатам кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что это "человек, который сделал себя сам", сообщает думская пресс-служба.

Новое правительство

"Со своей стороны говорю: перед нами человек, который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи", - добавил спикер.

Он также назвал Мишустина ответственным профессионалом с современным подходом к делу и напомнил о его "непростом пути в системе исполнительной власти".

"Он прошел разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу", - заявил Володин.

Спикер рекомендовал палате "взвешенно" и ответственно подойти к вопросу о согласовании этого назначения.

Фракция "Единая Россия" кандидатуру Мишустина поддержала единогласно. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов еще в среду сказал, что фракция поддержит это назначение. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что его фракция пока не определилась. В КПРФ объявили, что при голосовании воздержатся.

Правительство ушло в отставку 15 января. Дмитрий Медведев и другие чиновники продолжат временно исполнять свои обязанности до новых назначений. Вечером президент Владимир Путин внес в Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

О Михаиле Мишустине

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

В 1989-1992 годах - аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 - 1995 годах - директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Вячеслав Володин Михаил Мишустин ФНС Госдума

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