Прокуратура запросила 170 тыс. руб. штрафа для обвиняемого в угрозах московскому судье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Гособвинитель в Мещанском суде Москвы попросил назначить Алексею Вересову, фигуранту дела об угрозах московскому судье 170 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Как полагает следствие, 16 сентября 2019 года Вересов со своего компьютера общался с пользователями одной из социальных сетей в интернете. Обсуждая один из судебных приговоров, он разместил материал, содержащий "угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей".

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено после опубликования в интернете публичных призывов к экстремистской деятельности, а также, как сообщили в Следственном комитете, угроз убийством и причинения вреда здоровью (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ) в адрес судьи московского суда.

В рамках дела были заключены под стражу двое фигурантов - Вересов и Евгений Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания вины и дачи изобличающих показаний на Ерзунова в СК был отпущен под подписку о невыезде. В результате оказанного Половцом содействия следствию, Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково".

Защита Вересова пояснила "Интерфаксу", что объектом угроз являлся судья Тверского суда Алексей Криворучко. По словам адвокатов, угрозы были связаны с вынесенным судьей приговором в отношении участника летней несанкционированной акции Павла Устинова.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков, его подзащитного отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Защитник уточнил, что следователь также снял с Вересова обвинение по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Таким образом, в отношении Вересова расследуется дело только по части 1 статьи 296 (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи). Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, 12 декабря Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил на экспертизу в психиатрический стационар Михаила Квасова - четвертого фигуранта дела.

Как установило следствие, Квасов в 2007 году проходил обследование в Воронежском психоневрологическом диспансере, где у него было диагностировано смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

10 декабря Квасову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи).

24 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Ерзунова к штрафу в размере 110 тыс. рублей.