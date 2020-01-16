Формат "всенародного голосования" по Конституции выработает рабочая группа ЦИК

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - При Центризбиркоме создана рабочая группа, которая разработает и представит на согласование президенту формат "всенародного голосования" по поправкам в Конституцию. Об этом через пресс-службу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что пока говорить о формате голосования еще рано. Когда он будет продуман и одобрен, комиссия будет готова организовать голосование, если получит соответствующее поручение.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в основном, касающихся перераспределения властных полномочий. Он отметил, что эти поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок. Комментируя это предложение в среду, Памфилова сказала, что это, скорее всего, будет не референдум. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вовсе исключил проведение референдума по этому вопросу.

Парламентский источник "Интерфакса" сказал, что в законопроекте по конституционным поправкам будет пункт о том, что они вступят в силу после одобрения гражданами. По его словам, закон может быть принят до начала лета.

Уже вечером 15 января президент создал рабочую группу по подготовке этих поправок, в которую, помимо депутатов и сенаторов, вошли деятели культуры и спортсмены. Уже 16 января группа собралась на первое заседание в Ново-Огареве.