Путин заявил, что РФ не будет соблюдать противоречащие Конституции международные договоры

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На территории Российской Федерации не будут действовать международные документы, которые противоречат Конституции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Если договор, какой бы то ни было, противоречит Конституции, он и заключаться не должен. А если был заключен, и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории РФ", - заявил глава государства.

По словам Путина, в этом отношении Россия ничем не будет отличаться от других государств мира, которые "уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону".

По словам Путина, Россия будет соблюдать международные договоры, не противоречащие Конституции РФ.

"Знаю, что поддержку парламентариев, общественных объединений и граждан получили предложения, связанные с укреплением суверенитета России, с повышением роли нашей Конституции в отечественной правовой системе. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас, мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их Основному закону", - сказал Путин.

Он добавил: "Это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории РФ".