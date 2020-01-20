Роспотребнадзор провел обучение медиков в связи со вспышкой пневмонии в Китае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает меры профилактики и санитарно-карантинного контроля на всех пунктах пропуска на границе из-за распространения нового коронавируса в Китае; кроме того, ведомство обучило медиков, как реагировать на эту угрозу.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства. Кроме того, ведомство отработало алгоритм действий с медиками при выявлении людей с признаками инфекционного заболевания. Дополнительно проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре 2019 (первый случай датирован 12 числа), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 45 заболевших, уже известно о двух летальных исходах: это пожилые мужчины с сопутствующей патологией. Из числа заболевших 12 выписаны с выздоровлением. Из 763 контактных 119 остаются под наблюдением. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

Кроме того, уже известно о трех подтвержденных случаях заболевания за пределами Китая - два в Таиланде и один в Японии, под подозрением еще один случай в Сингапуре, сообщает Роспотребнадзор. Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвержден и в Южной Корее, сообщают местные СМИ. Все заболевшие посещали Ухань. Риски распространения вируса растут из-за ожидаемого празднования нового года в Китае (с 25 января по 10 февраля).

Ранее в январе британские ученые заявили, что новым вирусом заразились почти 1,7 тысячи человек.

Пока не ясно, передается ли вирус от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 января оценила риск вспышки пневмонии неясной этиологии в Китае в целом как высокий на национальном уровне (для Китая), и как умеренный на региональном уровне.