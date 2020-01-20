Мосгорсуд подтвердил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда, который продлил до 30 января арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и организации убийств и давлении на свидетеля.

Также суд подтвердил законность продления ареста отцу бывшего сенатора, бывшему советнику гендиректора "Газпром межрегионгаза" Раулю Арашукову и бывшему замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову.

Отец и сын Арашуковы находятся под стражей с 30 января 2019 года, сенатора задерживали в зале пленарных заседаний Совета Федерации.

Следствие считает, что Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам одного из лидеров общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии республики Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова. Также его обвиняют в том, что он входил в преступную группировку, организованную его отцом.

Рауль Арашуков обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, его группировка похитила газ "Газпрома" более чем на 30 млрд рублей. В октябре 2019 года на него завели еще четыре дела о растрате в особо крупных размерах. По одному из дел проходит его дочь Камилла Агоева, по другому - жена Нелли Арашукова. Следствие считает, что женщин фиктивно трудоустроили в одно газовое предприятие на Ставрополье. Агоева незаконно получила около 12 млн рублей зарплаты, Арашукова - около 2,9 млн рублей.

Арашуковы вину не признают.