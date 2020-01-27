Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

По его словам, следователь СК грозил "повесить" на него еще десять убийств

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что готов сообщить следователю ФСБ, кто "заказал" его уголовное дело и стоит за его преследованием. Он хочет направить такое заявление на имя директора спецслужбы Александра Бортникова.

Он готов дать эти показания только сотрудникам ФСБ, поскольку следователям Следственного комитета он не доверяет. Адвокаты передали это заявление ему на подпись, однако он в СИЗО до сих пор не мог получить этот документ.

Арашуков также заявил, что следователь СК грозил расширить обвинение.

"Следователь говорил мне: "Рауф Раульевич, или вы признаетесь в этих убийствах, или я повешу на тебя еще десять. Передо мной сидел старший следователь Следственного комитета, которому 34 года, и говорил такое! "Я тебя, - говорит, - в Заполярье отправлю, ты получишь пожизненный срок", - процитировал 33-летний бывший сенатор.

Мосгорсуд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Арашукова на три месяца.

Рауф Арашуков стал самым молодым сенатором в России в сентябре 2016 года, тогда ему был 31 год. В Совфеде он представлял правительство Карачаево-Черкесии.

В январе 2019 года его задержали на пленарном заседании палаты. Сейчас его обвиняют в причастности к организации двух убийств в республике в 2010 году, в давлении на свидетеля и в участии в преступном сообществе, которое организовал его отец Рауль Арашуков.

В частности, ему вменяют причастность к убийству одного из лидеров молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, к избиению свидетеля убийства жукова и к убийству советника главы президента республики Фраля Шебзухов.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". После возбуждения дел в отношении его и его отца и после объявления в розыск матери бывшего сенатора и сестры, члены семьи Арашуковых уехали за границу. Всего по делу сейчас проходят больше 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.