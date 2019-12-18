По "делу Арашуковых" арестованы три инженера-метролога

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал до 17 февраля трех инженеров-метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", задержанных по уголовному делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Это Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин. Шосткин и Загиров подозреваются в участии в преступном сообществе и особо крупной растрате. Дубинину уже предъявлено обвинение в растрате, заявили в суде.

Ранее о задержании метрологов сообщил Следственный комитет. По версии следствия, они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ. Инженеры действовали по указаниям других фигурантов дела из числа руководителей газовой отрасли Ставрополья. В СК также сообщили о задержании и аресте еще одного инженера-метролога - Юрия Акулича.

Следствие получило данные о промышленных потребителях газа на Ставрополье, которым похищенный природный газ поставлялся в обход приборов учета, что обеспечивали перечисленные метрологи.

Следователи продолжают искать других причастных к хищениям газа на Северном Кавказе.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Рауф Арашуков мог быть причастен к убийствам в КЧР лидера молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также следствие считает, что он входил в преступное сообщество, организованное его отцом - бывшим советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым. Арашукова-старшего обвиняют в организации хищения газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей за несколько лет.

Оба Арашуковых вину не признают.