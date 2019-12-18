Поиск

По "делу Арашуковых" арестованы три инженера-метролога

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал до 17 февраля трех инженеров-метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", задержанных по уголовному делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Это Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин. Шосткин и Загиров подозреваются в участии в преступном сообществе и особо крупной растрате. Дубинину уже предъявлено обвинение в растрате, заявили в суде.

Ранее о задержании метрологов сообщил Следственный комитет. По версии следствия, они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ. Инженеры действовали по указаниям других фигурантов дела из числа руководителей газовой отрасли Ставрополья. В СК также сообщили о задержании и аресте еще одного инженера-метролога - Юрия Акулича.

Следствие получило данные о промышленных потребителях газа на Ставрополье, которым похищенный природный газ поставлялся в обход приборов учета, что обеспечивали перечисленные метрологи.

Следователи продолжают искать других причастных к хищениям газа на Северном Кавказе.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Рауф Арашуков мог быть причастен к убийствам в КЧР лидера молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также следствие считает, что он входил в преступное сообщество, организованное его отцом - бывшим советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым. Арашукова-старшего обвиняют в организации хищения газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей за несколько лет.

Оба Арашуковых вину не признают.

Рауф Арашуков Рауль Арашуков Ставрополье Газпром Басманный суд

Новости по теме

Новости

Алехину отпустили из ОВД с протоколом о повторном нарушении

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Суд увеличил в полтора раза компенсацию попавшим под танковый обстрел срочникам

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Rambler против Nginx

Rambler Group решила отозвать иск к Twitch на 180 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');