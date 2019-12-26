Адвокат сообщила о бегстве семьи Арашуковых из России из-за новых уголовных дел

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков в Басманном суде Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Всей семье бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова пришлось уехать за границу после возбуждения уголовных дел в отношении его мамы и сестры, заявила "Интерфаксу" адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая.

"Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехала за границу", - сказала Ставицкая агентству. По ее словам, возбуждение уголовных дел в отношении мамы и сестры экс-сенатор расценивает как давление на него и его семью.

Ранее в четверг о возбуждении новых уголовных дел в отношении членов семьи Арашуковых заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий отца экс-сенатора, бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

По его словам, уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) были возбуждены в октябре 2019 года, однако сами Арашуковы до сих пор не были уведомлены об этом в установленном порядке.

По данным защиты, в уголовных делах в отношении мамы и сестры экс-сенатора идет речь о хищении денег путем фиктивного трудоустройства родных Арашукова на газовые предприятия Ставрополья.

"Дело Арашуковых"

В настоящее время экс-сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Следствие считает, что Арашуков-младший может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей. Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом".

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более десяти человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения.