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Госдума отменила все запланированные на ближайшее время правительственные часы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума отменила запланированные ранее правительственные часы, сообщил член президиума генсовета "Единой России", депутат Вячеслав Никонов.

"Отменили все правительственные часы, на ближайшее время запланированные - непонятно, кого приглашать, о чем говорить", - сказал Никонов "Интерфаксу" после заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник.

На прошлой неделе бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку. Новым премьер-министром РФ утвержден Михаил Мишустин. О новом составе кабмина пока ничего не известно.

Вячеслав Никонов Единая Россия Госдума

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