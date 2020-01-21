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Врачи назвали Рошаля и Шойгу в числе лучших кандидатов в министры здравоохранения

Врачи назвали Рошаля и Шойгу в числе лучших кандидатов в министры здравоохранения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава центра "Высшая школа организации и управления здравоохранением", доктор медицинских наук Гузель Улумбекова набрала почти 26,5% голосов в опросе среди врачей о достойном кандидате на пост нового министра здравоохранения. Президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль набрал 16,2%, и.о. министра обороны Сергей Шойгу - 10,5%, пишет "Коммерсантъ".

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Опрос провели среди пользователей закрытой общероссийской соцсети "Врачи РФ". В нем приняли участие 2235 человек. В предложенном для голосования списке были "наиболее медийные лица, имеющие отношение к медицине и организации здравоохранения", "популярные среди врачей чиновники, не имеющие прямого отношения к здравоохранению", объяснили организаторы опроса. Также пользователи могли предложить своего кандидата.

Четвертое место заняла лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева (10%). На пятом - руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%). На шестом - главный кардиохирург Минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%). Чуть меньше - 4,9% - набрал почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия (4,9%). На восьмом месте глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер (4,8%).

Прежний министр, ныне и.о. главы Минздрава Вероника Скворцова получила 1,5% голосов, и.о. вице-премьера по социальным вопросам и бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова - 0,9%.

Улумбекова уже написала и направила в Госдуму и Совет Федерации и все регионы программу мер, которые необходимо принять новому министру: "немедленно принять следующие меры: увеличить оплату труда врачей, в первую очередь первичного звена здравоохранения, повысить квалификацию кадров, ввести бесплатное лекарственное обеспечение не только для отдельных категорий граждан, а всем категориям граждан". Она рассказала это "Коммерсанту" и отметила, что отрасль "находится в свободном падении". По ее оценке, предложенные ею меры потребуют увеличение госфинансирования отрасли на 720 млрд рублей, до 4 трлн рублей, а к 2024 году показатель должен быть увеличен до 5% ВВП вместо нынешних 3,2%.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович (набрала 1,8% голосов) высказала мнение, что существующие проблемы лучше решит министр, который пришел не из системы, а извне.

Источники "Коммерсанта" в системе здравоохранения среди кандидатов в министры называют Дмитрия Морозова, вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову, ректора Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергея Багненко. Некоторые эксперты не исключают, что Скворцова сохранит свой пост.

Перед назначением Михаила Мишустина на пост премьер-министра и согласованием его кандидатуры, депутаты Госдумы жаловались ему на действующих руководителей Минздрава, Минтруда, Минпросвещения и Минкультуры. Председатель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов перед голосованием за Мишустина похвалил вице-премьеров Голикову, Дмитрия Козака и Алексея Гордеева.

Минздрав Врачи.РФ Гузель Улумбекова Леонид Рошаль Сергей Шойгу Вероника Скворцова

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