Рошаль счел, что COVID-вакцинация должна стать обязательной

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране, считает президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Сейчас дискутируется вопрос: надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших - с одной стороны, а с другой - не уменьшающееся число умерших", - сказал Рошаль. Его слова приводятся в инстаграме пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Рошаль добавил, что поддерживает тех, "кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной".

По его словам, прививки поставили миллионы людей, осложнения зафиксированы "минимальные", а смертельных случаев нет.

"Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать. А за фейки - наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против COVID. И правильно делают", - отметил Рошаль.

Он также сообщил, что сам уже поставил прививку.

"У меня была два-три дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих. Ну, поболела немного рука. Но сейчас у меня есть антитела и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела - привьюсь еще раз", - сказал врач.

Рошаль также напомнил о важности ношения масок.