Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту "дела 27 июля" Баршаю

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста Андрею Баршаю, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в Москве 27 июля. Это решение принято по апелляционной жалобе его защиты, сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил, что Баршай должен быть под арестом до 27 января.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения направлено в Басманный суд на новое рассмотрение.

По версии следствия, студент МАИ Баршай с разбега толкнул росгвардейца в спину в день несогласованной акции в центре Москвы. Он вины не признает. Он был арестован 16 октября 2019 года.

Позднее в октябре Баршая направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского. Там его признали вменяемым и здоровым.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше 1000 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, фигурантам которого затем вменяли в основном применение насилия к представителям власти.

Баршая привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых акций 10 августа.