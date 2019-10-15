ОНК выявила грубые нарушения условий содержания новых фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выявили грубые нарушения условий содержания новых фигурантов дела о летних протестных акциях в Москве.

"В настоящее время четверо задержанных находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы. При проверке членами ОНК установлены факты совместного содержания в камерах несудимых и многократно судимых лиц. Например, Егор Лесных содержится в камере с двумя сокамерниками, один из которых не только ранее судим, но и является ВИЧ-инфицированным, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а второй ранее был судим 11 раз", - сообщил "Интерфаксу" во вторник ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он также отметил, что по словам задержанного студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая, с ним в камере изначально тоже содержался ВИЧ-инфицированный, но позже его отселили.

По словам Мельникова, сокамерник еще одного фигуранта дела Владимира Емельянова ранее был судим 8 раз, а в настоящее время задержан по подозрению в грабеже. Второй же "сосед" был дважды судим за кражи.

"В беседе с членами ОНК, Емельянов сообщил, что считает свое нахождение в ИВС незаконным. По его словам, на акции он увидел противоправные действия сотрудников Росгвардии, которые били человека и попытался остановить одного из них. Емельянов сказал, что после этого сам был избит сотрудниками", - сказал представитель ОНК.

По словам Мельникова, подобное содержание нарушает требование закона, который регламентирует раздельное содержание ранее судимых граждан с несудимыми. При этом "треть камер в ИВС пустуют", отметил Мельников.

Кроме того, задержанные пожаловались на холод и сквозняк в камерах из-за сломанных окон, которые невозможно закрыть. "Лесных пожаловался на аллергию на табачный дым, а также на отсутствие прогулок. На плохое самочувствие пожаловался и Баршай, при этом, отмечу, что необходимая медпомощь ему была оказана", - сказал Мельников.

Он добавил, что Максим Мартинцов содержится с ранее несудимыми гражданами, однако камера, где он находится, нуждается в косметическом ремонте.

Пятый задержанный - Александр Мыльников в ИВС на момент проверки доставлен еще не был, отметил Мельников.

Он добавил, что при проверке ИВС члена ОНК не обнаружили на контейнерах с предоставляемой задержанным едой маркировки изготовления, что также является нарушением.

"Все нарушения были зафиксированы в журнале проверяющих и эта информация будет направлена руководству столичного главка МВД РФ, в подведомственности которого находится данный изолятор. Также членами ОНК были оставлены рекомендации о необходимости соблюдения прав граждан", - сказал ответственный секретарь, отметив, что некоторые из задержанных сообщили о намерении обратиться за защитой своих прав не только в ОНК, но и в Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Новые фигуранты "дела 27 июля"

В понедельник, 14 октября, Следственный комитет РФ сообщил о выявлении еще шести фигурантов так называемого дела 27 июля.

В частности, Егора Лесных и Максима Мартинцева обвиняют в том, что они в группе лиц напали на росгвардейца на Рождественке и повалили его на тротуар. Лесных нанес еще одному силовику удар ногой, считает следствие.

По версии СКР, Андрей Баршай толкнул с разбега в спину сотрудника Росгвардии. Владимира Емельянова обвинили в том, что он силой удерживал росгвардейца, мешая ему работать. Еще двое фигурантов, узнав о следственных действиях, скрылись, добавили в СКР.

Уголовное дело о массовых беспорядках СКР возбудил после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. По нему до 14 октября были задержаны 18 человек, в отношении шестерых из них дела закрыли, семерых суд признал виновными.