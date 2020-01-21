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В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. По данным газеты, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в выходные. Личность заболевшего не раскрывается.

В миреЧисло жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человекЧисло жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человекЧитать подробнее

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры для недопущения эпидемии и оказания всей возможной помощи заболевшим.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 21 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
США Вашингтон

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