Власти Китая сообщили об угрозе распространения нового коронавируса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Существует опасность, что коронавирус нового типа, выявленный в Китае, может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

"Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", - сказал чиновник на брифинге в Пекине, отметив, что на данный момент выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Он призвал население страны и иностранцев воздерживаться от посещения города Уханя даже в дни "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, когда по традиции семьи собираются вместе.

Ли Бинь признал, что именно Ухань является центром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. "Можно сказать, что вспышка в Ухане локализована, сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью", - заявил он.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Ли Бинь добавил, что власти Китая при появлении вируса незамедлительно проинформировали ВОЗ и соседние с Китаем страны, включая Россию, предоставив имеющуюся в их распоряжении информацию.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались. В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии поверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

В среду о первом случае заражения новым типом коронавируса сообщили власти Макао. По их данным, вирус обнаружен у 52-летней женщины, приехавшей в Макао из Уханя. Она поступила в местный госпиталь во вторник днем с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Вспышка пневмонии в Китае

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Изначальное предположение о том, что вирус не передается от человека человеку, позднее было опровергнуто. Заболевание отнесено к разряду инфекционных.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Между тем, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Китай, не посещать в Ухань, а также не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки и на представления с животными. В ВОЗ таких рекомендаций пока не давали.