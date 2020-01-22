Прибывшего из Таиланда в Москву пассажира с высокой температурой передали медикам

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажир самолета, прибывшего в Москву из Таиланда, обратился за помощью к медикам, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, перед посадкой пассажир обратился к бортпроводникам с жалобами на тошноту, головокружение и плохое самочувствие. Его передали медикам, у него была повышенная температура.

Врачи приняли решение не помещать остальных пассажиров рейса в карантин. "Пассажиры, не имевшие симптомов заболевания, покинули борт без проблем. Заболевшему пассажиру оказывают помощь медики аэропорта", - сказал источник.

По предварительным данным, заболевший пассажир является гражданином Канады. В Москве у него пересадка. "У пассажира диагностировано резкое снижение артериального давления, а также острый гастроэнтерит", - сказал источник.

Позднее в пресс-службе аэропорта "Шереметьево" "Интерфаксу" рассказали, что у пассажира из Бангкока были симптомы пищевого отравления, он уже продолжил путь и улетел за границу.

Ранее в среду в "Пулково" двое пассажиров рейса из Шанхая, граждане России и КНР были госпитализированы с подозрением на ОРВИ.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, подхватили его 444 человека. Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй. Именно там расположен город Ухань, с которого в декабре началось распространение вирусной пневмонии. Сообщалось, что первые заболевшие заразились на городском рынке морепродуктов.