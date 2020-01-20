Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи

Институт законодательства при правительстве РФ, где проходит заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию, будет оформлен отдельным законом или одной из статей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей", - сказал Песков.

Однако, по его словам, президент посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа. "Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии - в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сказал Песков.

На вопрос, по какой причине президент инициировал поправки в Конституцию, Песков сказал: "Путин сам это разъяснил в ходе Послания Федеральному собранию. Не вижу необходимости повторяться на этот счет".

Он отметил, что изменения не касаются основополагающих статей Конституции и "не имеют к ним отношения".

На просьбу уточнить, могут ли повлиять итоги голосования на поправки, Песков сказал: "Почему? Я так сказал? Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал".

Поправки в Конституцию президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для госчиновников и судей.

Поправки он предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

Для работы над поправками в тот же день была создана рабочая группа, в которую вошли не только юристы, но также общественные деятели, спортсмены и деятели культуры. Формат голосования по поправкам еще не определен, этим займется рабочая группа, а также сотрудники Центризбиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказали, что референдума по поправкам не будет.