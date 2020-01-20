Поиск

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи
Институт законодательства при правительстве РФ, где проходит заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию, будет оформлен отдельным законом или одной из статей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей", - сказал Песков.

Однако, по его словам, президент посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа. "Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии - в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сказал Песков.

В РоссииПослание президента Федеральному собранию. ОбобщениеПослание президента Федеральному собранию. ОбобщениеЧитать подробнее

На вопрос, по какой причине президент инициировал поправки в Конституцию, Песков сказал: "Путин сам это разъяснил в ходе Послания Федеральному собранию. Не вижу необходимости повторяться на этот счет".

Он отметил, что изменения не касаются основополагающих статей Конституции и "не имеют к ним отношения".

На просьбу уточнить, могут ли повлиять итоги голосования на поправки, Песков сказал: "Почему? Я так сказал? Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал".

Поправки в Конституцию президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для госчиновников и судей.

Поправки он предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

Для работы над поправками в тот же день была создана рабочая группа, в которую вошли не только юристы, но также общественные деятели, спортсмены и деятели культуры. Формат голосования по поправкам еще не определен, этим займется рабочая группа, а также сотрудники Центризбиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказали, что референдума по поправкам не будет.

Дмитрий Песков Владимир Путин

Новости

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Новое правительство

Путину представят структуру нового правительства в определенные Конституцией сроки

Отсутствие снега в России обеспокоило экспертов центра Агроаналитики

Отсутствие снега в России обеспокоило экспертов центра Агроаналитики

Госдума отменила все запланированные на ближайшее время правительственные часы

Юрий Чайка покинет пост генерального прокурора РФ

Юрий Чайка покинет пост генерального прокурора РФ

Назначен новый пресс-секретарь Роскомнадзора

Новорожденную девочку нашли в подъезде дома в Томске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');