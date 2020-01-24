Оштрафованный сподвижник якутского шамана вновь задержан полицией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция в Якутске вновь задержала Виктора Макерова - одного из сподвижников якутского шамана Александра Габышева, который уже дважды организовывал пеший поход в Москву, сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Виктора снова задержали. Настаивают на его отъезде из Якутии. Просят его девушку повлиять на него в этом вопросе", - сказал Прянишников в пятницу "Интерфаксу". При этом он добавил, что ему неизвестны причины нового задержания Макерова.

Накануне, 23 января, сторонники Габышева - Павел Богачев, Алексей Брылев и Юрий Конюхов - были арестованы на трое суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Макеров был задержан вместе с ними, но избежал ареста, суд его лишь оштрафовал на 1 тыс. рублей.

Поход якутского шамана на Москву

Называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности".

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым. 8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

12 января 2020 года в ютьюб-канале Габышева было опубликовано видеообращение, в котором шаман объявил о своих планах отправиться в третий поход в Москву в марте.