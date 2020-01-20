Козак не будет участвовать в форуме в Давосе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, как предполагалось ранее, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Илья Джус.

На прошлой неделе, еще до отставки правительства, источник в деловых кругах сообщал "Интерфаксу", что Козак возглавит в Давосе российскую делегацию, в нее также войдет и.о. министра экономического развития Максим Орешкин.

В итоге в Давос летит только Орешкин. В пресс-службе Минэкономразвития официально подтверждали, что он будет участвовать в мероприятиях форума 22-24 января. Сам и.о. министра ранее говорил, что в рамках форума в Давосе проведет встречи с новым комиссаром ЕС по торговле, министрами Франции, Швейцарии, Турции, иностранными инвесторами.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году (оба раза это был Дмитрий Медведев). Путин участвовал в ВЭФ в 2009 году как глава правительства. До 2019 года в отсутствие президента и главы правительства руководство делегацией брал на себя кто-то из вице-премьеров. В 2019 году делегацию возглавлял Орешкин.