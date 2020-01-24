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Напавший с ножом на журналистов газеты КПРФ признан невменяемым

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Ставрополе суд направил на принудительное лечение 72-летнего Константина Сиднева, который 27 мая 2019 года напал с ножом на журналистов газеты КПРФ "Родина" в помещении редакции. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Подсудимому вменяли покушение на убийство. В ходе следствия он был признан невменяемым.

Следствие и суд установили, что в начале мая Сиднев принес в редакцию свою статью и попросил ее опубликовать. Когда он узнал, что текст не напечатают, он решил отомстить - убить главного редактора Николая Бондаренко и его подчиненных, чтобы "вызвать общественный резонанс". 27 мая он пришел в редакцию с ножом и ранил руководителя издания и трех сотрудников.

Пенсионера задержали в тот же день. Два дня спустя он был арестован.

Сообщалось, что он раньше не раз приходил в редакцию за газетами, а в день нападения спрятал нож в стопке газет. Он добивался публикации статьи о Сталине.

Ставрополь КПРФ Родина СКР Константин Сиднев

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