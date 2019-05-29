Арестован пенсионер, напавший с ножом на редакцию газеты в Ставрополе

72-летний мужчина не возражал против отправки в СИЗО, так как ему "и жить-то негде"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ставрополя в среду арестовал подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого 72-летнего Константина Сиднева удовлетворено", - сказал судья. Судья уточнил, что пенсионер арестован на два месяца.

На заседании следователь пояснил, что Сиднева необходимо арестовать, поскольку он может скрыться от органов следствия и суда, оказывать давление на свидетелей и потерпевших, либо вновь совершить преступление.

Он также отметил, что напавший на журналистов состоит на учете в психиатрическом диспансере региона.

Заседание прошло без участия потерпевших, сам подозреваемый признал в суде свою вину и не возражал против ареста. "Пусть меня держат, не возражаю. Мне и жить-то негде, спать и кушать - тоже", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник пожилой мужчина пришел в редакцию газеты КПРФ в Ставрополе "Родина" и набросился с ножом на журналистов, пострадали четыре человека. Нападавший был задержан.

По данным Следственного комитета России, в начале мая 72-летний мужчина принес в редакцию "Родины" свою статью о Сталине и просил опубликовать ее. Получив отказ, он решил убить главного редактора и его подчиненных. 27 мая он пронес в редакцию нож, спрятав его в стопке газет, и сумел ранить им главного редактора Бондаренко и еще трех сотрудников издания.

Главреда госпитализировали и прооперировали, медики говорят, что его жизнь вне опасности. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

По словам депутата думы Ставрополья Виктора Лозового, нападавший - психически больной человек. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ.