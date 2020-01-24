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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:10

Из-за коронавируса в РФ ввели полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и ЮВА

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за риска проникновения коронавируса ввел полный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сообщила "Интерфаксу" советник руководителя службы Юлия Мелано.

По ее словам, ранее досмотр осуществлялся в порядке мониторинга, а сейчас проверке подвергается весь поступающий багаж и вся ручная кладь.

Мелано отметила, эта мера введена на всей территории России - как непосредственно на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 881 человека, 26 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Спецкомиссия ВОЗ рекомендовала всем странам продолжить противоэпидемические мероприятия и изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.

Как сообщает корпоративное издание Россельхозназора "Ветеринария и жизнь", вероятным источником вируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

"Вполне возможно, что новый коронавирус возник по такому же механизму, как и похожий на него вирус атипичной пневмонии SARS, унесший жизни более 700 человек. SARS появился на китайском рынке дичи", - сообщила изданию эколог, научный журналист Анастасия Мазнева.

По ее словам, самая большая опасность рынков дичи - это неестественное для дикой природы долгое соседство самых разных животных.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Россельхознадзор Китай

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