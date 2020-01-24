Из-за коронавируса в РФ ввели полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и ЮВА

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за риска проникновения коронавируса ввел полный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сообщила "Интерфаксу" советник руководителя службы Юлия Мелано.

По ее словам, ранее досмотр осуществлялся в порядке мониторинга, а сейчас проверке подвергается весь поступающий багаж и вся ручная кладь.

Мелано отметила, эта мера введена на всей территории России - как непосредственно на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 881 человека, 26 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Спецкомиссия ВОЗ рекомендовала всем странам продолжить противоэпидемические мероприятия и изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.

Как сообщает корпоративное издание Россельхозназора "Ветеринария и жизнь", вероятным источником вируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

"Вполне возможно, что новый коронавирус возник по такому же механизму, как и похожий на него вирус атипичной пневмонии SARS, унесший жизни более 700 человек. SARS появился на китайском рынке дичи", - сообщила изданию эколог, научный журналист Анастасия Мазнева.

По ее словам, самая большая опасность рынков дичи - это неестественное для дикой природы долгое соседство самых разных животных.