Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гражданина Китая, прибывшего в пятницу в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня", - говорится в сообщении.

Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья.

Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование. Проведены все противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Между тем, в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российской Амурской областью, подтвердились пять новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса, сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всего на сегодняшний день в Хэйлунцзяне подтверждено уже девять случаев заболевания данным вирусом: шесть зараженных в Харбине, по одному - в городах Дацин, Муданьцзян и Суйхуа.

"Диагностика ведется в отношении граждан, потенциально контактировавших с зараженными. Их количество составляет 465 человек, из которых 64 уже проверены", - сообщают в Минэкономиразвития Амурской области.

В министерстве отмечают, что ранее китайские власти заявляли, что в граничащем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ пока ни одного случая коронавируса не выявлено.

"Уханьский" коронавирус

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. По последним данным, в Китае число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287, умер 41 человек. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Также случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США, Франции, Австралии и Малайзии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.