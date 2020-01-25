Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:13

Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гражданина Китая, прибывшего в пятницу в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба правительства региона.

Новый коронавирус в Китае

"Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня", - говорится в сообщении.

Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья.

Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование. Проведены все противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Между тем, в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российской Амурской областью, подтвердились пять новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса, сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всего на сегодняшний день в Хэйлунцзяне подтверждено уже девять случаев заболевания данным вирусом: шесть зараженных в Харбине, по одному - в городах Дацин, Муданьцзян и Суйхуа.

"Диагностика ведется в отношении граждан, потенциально контактировавших с зараженными. Их количество составляет 465 человек, из которых 64 уже проверены", - сообщают в Минэкономиразвития Амурской области.

В министерстве отмечают, что ранее китайские власти заявляли, что в граничащем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ пока ни одного случая коронавируса не выявлено.

"Уханьский" коронавирус

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. По последним данным, в Китае число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287, умер 41 человек. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Также случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США, Франции, Австралии и Малайзии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

8
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Пекин Иркутск

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано

Владислав Сурков покинул госслужбу

Владислав Сурков покинул госслужбу

Роспотребнадзор назвал основание для возврата денег за туры в Китай

Новый коронавирус в Китае

Ростуризм посоветовал российским туристам пока не ездить в Китай

Что произошло за день: пятница, 24 января

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

"Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже
Новый коронавирус в Китае

Ростуризм предупредил о штрафах за отказ от туров в Китай

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');