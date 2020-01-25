Третий случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Франции

Заболевший - "близкий родственник" другого жителя Парижа, у которого ранее выявили это заболевание

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Во Франции подтвердили третий случай заболевания коронавирусом нового типа, заболевание выявили в Париже, сообщает BFM TV со ссылкой на министерство здравоохранения Франции.

Накануне вечером стало известно, что во Франции коронавирус впервые диагностировали у двух пациентов - в Бордо и Париже. По данным BFM TV, новый заразившийся - "близкий родственник" первого жителя французской столицы, у которого накануне также выявили коронавирус.

При этом министр здравоохранения Франции Агнес Бузин в ходе пресс-конференции отмечала, что вскоре, "вероятно", станет известно о новых случаях заражения.

"Уханьский" коронавирус

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа. С тех пор коронавирус вышел за пределы города и страны - случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции.

По данным на полночь субботы, в Китае заболевание диагностировано у 1287 человек. Скончался 41 пациент, причем 39 летальных случаев зарегистрировано в провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.