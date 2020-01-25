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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

Третий случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Франции

Заболевший - "близкий родственник" другого жителя Парижа, у которого ранее выявили это заболевание

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Во Франции подтвердили третий случай заболевания коронавирусом нового типа, заболевание выявили в Париже, сообщает BFM TV со ссылкой на министерство здравоохранения Франции.

В мире"Уханьский" коронавирус впервые диагностировали у пациентов во ФранцииЧитать подробнее

Накануне вечером стало известно, что во Франции коронавирус впервые диагностировали у двух пациентов - в Бордо и Париже. По данным BFM TV, новый заразившийся - "близкий родственник" первого жителя французской столицы, у которого накануне также выявили коронавирус.

При этом министр здравоохранения Франции Агнес Бузин в ходе пресс-конференции отмечала, что вскоре, "вероятно", станет известно о новых случаях заражения.

"Уханьский" коронавирус

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа. С тех пор коронавирус вышел за пределы города и страны - случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции.

По данным на полночь субботы, в Китае заболевание диагностировано у 1287 человек. Скончался 41 пациент, причем 39 летальных случаев зарегистрировано в провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Франция Париж Бордо Китай Ухань Хубэй

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