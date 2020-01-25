Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Австралии и Малайзии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Три случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, подтвердили в Малайзии, один - в Австралии, сообщает South China Morning Post.

По словам министра здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмеда, слова которого приводит издание, все они граждане Китая и посещали Ухань. Одна из заболевших - 66-летняя супруга мужчины, который стал первым заразившимся в Сингапуре. Другие двое - внуки этой семейной пары в возрасте двух и 11 лет. Все они госпитализированы, врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

В Австралии первый случай заражения зарегистрирован в штате Виктория, сообщает SBS News. Министр здравоохранения штата Дженни Микакос уточнила, что заболевание подтвердили у гражданина Китая, прибывшего 19 января в Мельбурн после двух недель в Ухане.

Микакос призвала местных жителей не беспокоиться, так как в настоящее время пациентов с подозрением на "уханьскую" пневмонию больше нет.

Исполняющая обязанности главного санитарного врача Виктории Энджи Боун добавила, что мужчина с пневмонией находится в стабильном состоянии и не нуждается в интенсивной терапии.

Ранее во Франции подтвердили третий случай заражения новым коронавирусом. Это произошло спустя несколько часов после того, как "уханьскую" пневмонию впервые официально диагностировали в стране у двух пациентов - в Париже и Бордо.

В Китае к полуночи по местному времени (19:00 пятницы мск) число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287. Умер 41 человек, причем 38 из них - жители Уханя, где и началась вспышка заболевания. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Вспышка пневмонии в Китае

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции, теперь в этот список добавились Австралия и Малайзия.

В России случаев заболевания новым вирусом пока не зафиксировано.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.