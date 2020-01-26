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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:20

В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии съехал в кювет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авария с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Монголии в Казахстан, произошла в Алтайском крае, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, в автобусе находились 47 человек, 45 из них - граждане Монголии, а также два водителя.

На 249-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 в районе поселка Контошино в Косихинском районе автобус съехал в кювет.

Как отметили в МЧС, пассажиров обследовали, травмированных нет.

Людей переместили в проезжавший по трассе автобус, а затем доставили в ближайшую гостиницу. Спасатели вытащили автотранспорт из сугроба с помощью трактора и бульдозера. После этого автобус продолжил рейс.

Алтайский край Монголия Казахстан МЧС

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