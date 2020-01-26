Жителя Кубани, прилетевшего из Китая, госпитализировали с ОРВИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Повышенную температуру выявили у гражданина России прибывшего авиарейсом из Китая в аэропорт Краснодара, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

В результате мужчина был экстренно госпитализирован в Специализированную клиническую инфекционную больницу.

В медучреждении мужчине был поставлен диагноз: острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ).

В настоящее время больной находится под наблюдением врачей. Вместе с ним госпитализирована и его жена.

В декабре прошлого года в КНР была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек.