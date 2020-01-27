Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в растрате 775 млн руб.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, отец экс-сенатора Рауфа Арашукова, подозревается в присвоении и растрате порядка 775 млн рублей в рамках новых уголовных дел, возбужденных в его отношении, сообщает следствие.

Ранее о том, что в октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил журналистам его адвокат Владимир Постанюк. В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова и сестра Рауфа Арашукова Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, жена Рауля Арашукова и мать экс-сенатора.

В свою очередь, экс-заместитель председателя Следственного комитета России (ныне генпрокурор РФ) Игорь Краснов заявлял, что речь идет о хищении 12,8 млн рублей и 2,8 млн рублей соответственно путем фиктивного трудоустройства дочери и сестры Рауля Арашукова в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а также присвоение более 761 млн рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" путем необоснованного перечисления денегв по фиктивным договорам.

Как стало известно из ходатайства СКР о продлении Раулю и Рауфу Арашуковым сроков ареста до 24 апреля, которое рассматривает Мосгорсуд в понедельник, Раулю Арашукову, помимо эпизодов, связанных с дочерью и женой, вменяется присвоение с ноября 2011 по ноябрь 2014 года около 267 млн рублей и 495 млн рублей в период с декабря 2009 по февраль 2017 года.

Как считает следствие, присвоение 267 млн рублей Рауль Арашуков совершил вместе с экс-заместителем гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаем Романовым, а 495 млн рублей - совместно с Романовым и ставропольским бизнесменомВладимиром Козловым. Оба предполагаемых сообщника Арашукова уже арестованы.

Преступное сообщество

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему изначально было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Семья Арашуковых после возбуждения дел и объявления в розыск матери и сестры экс-сенатора уехала за границу.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.